Владелец «бэтмобиля» забрал его со штрафстоянки

Задержанный в Москве «бэтмобиль» вернулся к владельцу после уплаты всех штрафов. Об этом в пятницу, 28 февраля, телеканалу «Звезда» рассказал сам водитель «супергеройского» авто блогер Алишер Панк.

По его словам, он решил больше не выезжать на своем автомобиле на дороги общего пользования. Показывать машину Панк будет теперь только на выставках или на закрытых трассах. Штраф обошелся блогеру в 43 тыс. рублей.

По данным телеканала, поставить автомобиль на учет в России невозможно из-за ее габаритов: шесть метров в длину и четыре — в ширину. Также ее собрали в частной мастерской вне заводских условий. Владелец рассказал, что транспортное средство собирала команда из шести инженеров в России на базе кузова, привезенного из США, уточняет «Газета.ру».

Вместе с тем, громкий резонанс от поездки на «бэтмобиле» только сыграл блогеру на руку: нашелся покупатель на автомобиль, который Панк уже выставлял на продажу. Вероятнее всего, машина отправится в США в ближайшее время. Сумма сделки и имя нового владельца не разглашаются. Панк лишь отметил, что это известный бывший спортсмен и страстный поклонник комиксов о «Темном рыцаре».

25 февраля сообщалось, что Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности жителя Москвы, который разъезжал по столице на самодельном «бэтмобиле». Машину переместили на специализированную стоянку, а в отношении 32-летнего водителя было возбуждено дело по двум статьям КоАП РФ.