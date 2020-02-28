В России стартовали продажи нового кроссовера Audi SQ7

Российские дилеры Audi начали принимать заказы на новый кроссовер Audi SQ7. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем в распоряжение «Известий» 28 февраля.

Кроссовер Audi SQ7 оснащен четырехлитровым дизельным двигателем мощностью 422 л.с. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач tiptronic. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 4,8 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

В список оснащения Audi SQ7 входят 20-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, спортивные сиденья, фоновая подсветка с 30 цветами на выбор, медиакомплекс MMI с возможностью подключения к фирменным онлайн-сервисам и виртуальная приборная панель.

У дилеров марки кроссовер можно приобрести от 6 млн 785 тыс. рублей.

20 января сообщалось, что в России начали принимать заявки на новую тюнингованную версию кроссовера Audi Q5 под названием ABT Edition.