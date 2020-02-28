Opel Zafira Life на российском рынке получил новые комплектации

В марте на автомобильном заводе «ПСМА Рус» в Калуге начнется выпуск двух новых версий пассажирского микроавтобуса Opel Zafira Life. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Opel, поступившем в редакцию «Известий» 28 февраля.

Отмечается, что автомобиль в максимальной комплектации Cosmo L получил короткую модификацию Innovation M (Длина кузова составляет 4956 мм) и удлиненную версию Innovation L (5306 мм).

Обе версии вне зависимости от выбранной длины кузова оснащаются светодиодными ходовыми огнями, ксеноновыми фарами, двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида, система мониторинга слепых зон, информационно-развлекательной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В России модель будет предлагаться с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — только на передние колеса.

Стоимость версии Innovation M составляет 2 549 900 рублей. Модификацию Innovation L у дилеров можно купить за 2 599 900 рублей.

13 января сообщалось, что Opel планирует увеличить модельный ряд в России с двух до шести автомобилей к концу 2020 года.