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В Госдуме призвали вывести электромобили из под налога на роскошь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Электромобили необходимо вывести из списка автомобилей, попавших под так называемый налог на роскошь, заявил «Известиям» 28 февраля член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

Ранее в этот день Минпромторг опубликовал перечень легковых автомобилей средней стоимостью от трех млн рублей, облагаемых налогом на роскошь. В список вошли 1298 моделей, включая Mazda, Chrysler, Honda, Jeep и Subaru.

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Средняя стоимость автомобиля рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии конкретной марки, модели и года выпуска. При этом фактическая стоимость не учитывается.

Так, владельцы машин за 3–5 млн рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Для машин за 5–10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене 10–15 млн рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.

«Меня беспокоит, что попадают электромобили. Мы стараемся прийти к «зеленому» автопарку, вступили в Парижское соглашение. И при этом сами удорожаем эксплуатацию электромашин», — сказал Александр Васильев.

При этом в целом депутат поддерживает идею налога на роскошь для автомобилей. Налог не ударит по владельцам автомобилей в провинциальных городах, где дорогих машин немного, подчеркнул парламентарий

Также налог не скажется на безопасности, потому что есть множество автомобилей дешевле 3 млн рублей вполне безопасных и с хорошей проходимостью, заключил депутат.

Ранее, 21 февраля, сообщалось, что Минпромторг готовит предложения по увеличению транспортного налога на коммерческие автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже c 2021 года.

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