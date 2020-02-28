В Госдуме призвали вывести электромобили из под налога на роскошь

Электромобили необходимо вывести из списка автомобилей, попавших под так называемый налог на роскошь, заявил «Известиям» 28 февраля член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

Ранее в этот день Минпромторг опубликовал перечень легковых автомобилей средней стоимостью от трех млн рублей, облагаемых налогом на роскошь. В список вошли 1298 моделей, включая Mazda, Chrysler, Honda, Jeep и Subaru.

Средняя стоимость автомобиля рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии конкретной марки, модели и года выпуска. При этом фактическая стоимость не учитывается.

Так, владельцы машин за 3–5 млн рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Для машин за 5–10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене 10–15 млн рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.

«Меня беспокоит, что попадают электромобили. Мы стараемся прийти к «зеленому» автопарку, вступили в Парижское соглашение. И при этом сами удорожаем эксплуатацию электромашин», — сказал Александр Васильев.

При этом в целом депутат поддерживает идею налога на роскошь для автомобилей. Налог не ударит по владельцам автомобилей в провинциальных городах, где дорогих машин немного, подчеркнул парламентарий

Также налог не скажется на безопасности, потому что есть множество автомобилей дешевле 3 млн рублей вполне безопасных и с хорошей проходимостью, заключил депутат.

Ранее, 21 февраля, сообщалось, что Минпромторг готовит предложения по увеличению транспортного налога на коммерческие автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже c 2021 года.