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Названы имена внесенных в санкционный список ЕС россиян

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Фото: commons.wikimedia.org/European Council
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Совет Евросоюза (ЕС) внес в санкционный список по Крыму временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя севастопольского заксобрания Владимира Немцева, главу Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка и еще четырех чиновников и парламентариев. Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном во вторник, 28 января.

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Также в список попала член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева, руководитель избиркома Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь избирательной комиссии Севастополя Екатерина Пыркова. В Совете ЕС уточнили, что это связано с проведением выборов 8 сентября 2019 года в Крыму. Отмечается, что таким образом общее число лиц, находящихся в списке, увеличилось до 177. Кроме того, санкции были наложены на 44 предприятия.

«Участвуя в выборах, эти люди активно поддерживали действия и проводили политику, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — отмечается в заявлении Совета ЕС.

Ранее 28 января СМИ узнали о расширении ЕС индивидуального санкционного списка по Украине.

12 декабря 2019 года лидеры стран ЕС согласовали продление экономических ограничений в отношении России. Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление рестрикций и заявил о важности выполнения Минских договоренностей.

8 сентября прошлого года, в единый российский день голосования, в Крыму прошли выборы местного совета. 60 из 75 мандатов получила «Единая Россия»,10 мест — ЛДПР, оставшиеся пять — КПРФ.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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