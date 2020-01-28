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СМИ узнали о расширении ЕС индивидуального санкционного списка по Украине

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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Совет Евросоюза (ЕС) по общим вопросам, заседавший во вторник, 28 января, в Брюсселе, решил добавить к индивидуальному санкционному списку семь физических лиц. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах объединения.

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«Решение принято. Семь человек добавлены к списку в связи с их ролью в выборах в Крыму», — цитирует «Интерфакс» слова источника.

12 декабря лидеры стран ЕС согласовали продление экономических ограничений в отношении России. Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление рестрикций и заявил о важности выполнения минских договоренностей.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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