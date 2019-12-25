«Осадочек останется»: Матвиенко оценила санкции США против «СП-2»

Санкции США не помешают завершению проекта «Северный поток – 2», даже несмотря на то что под их давлением остановила работу швейцарская компания Allseas. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, отвечая на вопрос «Известий» на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2019 года. Она отметила, что Россия и другие страны, с которыми Вашингтон развязал экономическую войну, уже готовят ответные меры. Кроме того, в ходе встречи политик призвала сделать нулевой ставку по ипотеке для многодетных семей и отменить налог для микробизнеса. Поддержала председатель СФ и идею сделать 31 декабря выходным, но только со следующего года.

«Апофеоз абсурда»

Строительство трубопровода «Северный поток – 2» практически завершено, поэтому американские санкции никак не помешают реализации проекта, уверена Валентина Матвиенко.

— Это проект, который — европейцы это понимают — обеспечивает энергостабильность для Европы и является альтернативным способом доставки углеводородов. Безусловно, он будет завершен и введен в эксплуатацию. Но осадочек-то останется, — сказала Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос «Известий».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Белый дом потребовал от компаний, участвующих в этих проектах, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой «СП-2», уже приостановила свою работу.

— Это уже такой апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического, инфраструктурного проекта в далекой Европе. Они вносятся в оборонный бюджет, то есть военный бюджет Соединенных Штатов. То есть теперь за счет статей этого бюджета будет вестись борьба против стран – членов НАТО, — подчеркнула спикер СФ.

Агрессивные экономические действия Вашингтона, по ее словам, направлены на создание нечестных конкурентных преимуществ, однако подобная политика не останется безнаказанной. Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России. Валентина Матвиенко напомнила, что в американский оборонный бюджет также введены санкции против Китая, Турции и Евросоюза.

Риска закрытия проекта «Северный поток – 2» нет, несмотря на усилия Вашингтона помешать строительству трубопровода, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

— Решение США и европейских компаний может быть оспорено. А оставшиеся километры можно пройти достаточно быстро, и я думаю, мы их пройдём, — заявил он.

Достроить «Северный поток — 2» может либо швейцарская компания Allseas, либо отечественный корабль «Академик Черский», пояснил «Известиям» ведущий аналитик National Energy Security Fund Игорь Юшков.

— Однако вариант, при котором трубопровод будет достраивать российская сторона, менее вероятен — это «вариант Б». Хотя многие говорят, что суда Allseas ушли насовсем, на самом они снялась с рабочего участка, отошли на границу немецко-датской акватории, где стоят и ждут. Они даже не пришли в немецкий порт, — отметил эксперт.

Предприятие уже обратилось к американскому Минфину, чтобы получить 30-дневную отсрочку исполнения санкций. Если Allseas этого добьется, то трубопровод может быть достроен в течение первого полугодия. В противном случае российские суда завершат работы во второй половине 2020-го.

«Отдача будет больше»

Не обошлось на итоговой пресс-конференции и без вопросов о внутренних проблемах. Государство должно предоставлять квартиры многодетным семьям безвозмездно или на условиях льготного ипотечного кредитования, считает Валентина Матвиенко. Обществу пора осознать: без таких семей Россия не может эффективно развиваться ни в экономическом, ни в социальном плане.

— Надо и расширять строительство социального жилья, и предоставлять бесплатно квартиры для многодетных семей. Когда я была губернатором, многодетная семья вставала в очередь и через год бесплатно получала квартиру от города. Когда я уезжала, не было ни одной многодетной семьи в Санкт-Петербурге, которая стояла бы в очереди на получение жилья, — напомнила она. — Это очень важная мера.

Идею установления нулевой ставки для многодетных семей поддержал член комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов, напомнивший, что на данный момент улучшение демографической ситуации — главная задача государства.

— Самое ценное, что у государства есть, — это не нефть, не золото, не лес, а это люди. Поэтому многодетные семьи в этом смысле решают одну из главных проблем, производя на свет новых граждан России. И я думаю, они достойны того, чтобы у них была беспроцентная ипотека, — подчеркнул сенатор.

При этом, чтобы избежать махинаций с недвижимостью, собственниками должны выступать не только родители, но и дети, считает он.

Что же касается поддержки жертв агрессии в семье, проект о профилактике семейно-бытового насилия, вынесенный на общественное обсуждение, не будет предусматривать жестких мер за преступления на бытовой почве, отметила Валентина Матвиенко. Это связано с тем, что в законодательстве уже достаточно наказаний за такие преступления.

— Наш закон о профилактике бытового насилия направлен на то, чтобы сделать всё возможное для того, чтобы не допустить совершения преступлений, которые уже наказываются в соответствии с уголовным и кодексом об административных правонарушениях. То есть он о профилактике, о недопущении, чтобы не доводить уже до тяжелейших резонансных преступлений, совершенных в той или иной семье, — подчеркнула она.

Обсуждение проекта закона о противодействии семейно-бытовому насилию всколыхнуло общество, и Совфед учтет все конструктивные предложения и пожелания, поступившие от граждан.

Спикер также выступила за отмену налогов для микропредприятий и уменьшение налогов для малого бизнеса. По ее мнению, такая политика поможет развитию бизнес в России.

— Как мне кажется, должна быть такая материальная мотивация в виде снижения налога, — уверена Валентина Матвиенко. — Может, проще отменить вообще налоги для этого вида бизнеса, и, наверное, они окупятся экономией на дорогом администрировании сбора этих налогов. Налоги на малый бизнес надо снижать, я в этом убеждена. Отдача будет гораздо больше.

В преддверии Нового года на пресс-конференции подняли вопрос о том, когда 31 декабря станет выходным днем. По словам Валентины Матвиенко, в этом году государство уже точно не успеет реализовать эту инициативу, однако в 2020-м к этой теме вернется.

— Я думаю, надо на законодательном уровне принять такое решение, сделать уже на следующий год. Но посмотреть, за счет каких праздничных дней. Коллеги, нам надо экономикой заниматься, нам надо работать, — отметила она.

Сенатор пообещала, что при обсуждении подобного проекта будет голосовать за его принятие.