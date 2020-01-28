Прямой эфир

Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курировать реализацию федеральных проектов в Республике Крым будет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Полуостров сокровищ: что нашли при строительстве Крымского моста
На территории в 56 га обнаружили миллион древностей

По словам главы Крыма, он обсуждал это на прошлой неделе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Решение принято», — цитирует его 28 января «Интерфакс». Как добавил Аксенов, на этой неделе состоится его первая рабочая встреча с Хуснуллиным.

До отставки правительства РФ развитие региона курировал Дмитрий Козак. Все его начинания будут продолжены, а программы — реализованы, отметил Аксенов.

Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина. Ранее чиновник занимал пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил российскому лидеру о решении кабмина в полном составе уйти в отставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хуснуллин допустил тиражирование московских проектов по всей России
Собянин оценил назначение Хуснуллина вице-премьером

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020