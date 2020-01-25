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Хуснуллин допустил тиражирование московских проектов по всей России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Строительный опыт Москвы можно масштабировать на всю Россию. Об этом в интервью программе «Вести в субботу» (канал «Россия 1») заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, реализация столичных строительных проектов в других городах «абсолютно возможна». Для этого надо на федеральном уровне пересмотреть требования к строительной отрасли и убрать избыточные ограничения, цитирует интервью ТАСС.

Вице-премьер назвал строительную сферу драйвером экономического развития. В качестве примера он привел Москву, 17% совокупного размера которой дает именно стройка. Чтобы добиться того же в других регионах, нужно выстраивать аналогичную модель управления, поднимать вопросы инфраструктуры, капитального ремонта и реновации.

22 января Хуснуллин провел первое рабочее совещание в Минстрое. Среди основных задач ведомства он назвал проработку нормативной базы, капитальный ремонт и вопросы аварийного жилья.

Хуснуллин, ранее возглавлявший московский строительный комплекс, назначен вице-премьером 21 января.

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