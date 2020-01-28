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Начался прием заявок для строительства терминала в аэропорту Бельбек в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Международный аэропорт Симферополь начал прием заявок на участие в тендере на строительство пассажирского терминала гражданского сектора аэропорта Бельбек в Севастополе. Об этом 28 января сообщила пресс-служба авиаузла.

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«Заявки от заинтересованных компаний принимаются до 13 февраля 2020 года. После проведения исследования рынка будет объявлен конкурс по выбору генподрядчика строительства терминала в аэропорту Бельбек», — передает «РИА Новости».

Информация об исследовании рынка будет размещена на специализированной электронной торговой площадке «РТС-тендер». Строительство терминала предусмотрено федеральной целевой программой развития полуострова. Средства вложит ООО «Международный аэропорт «Симферополь».

Пассажирский терминал запроектирован в виде одноэтажного прямоугольного здания площадью 860 кв. м. Перрон перед ним будет рассчитан на прием самолетов типа АН-24, Gulfstream V, Airbus A319, ТУ-204, ТУ-214, а также вертолетов всех типов. Кроме того, в состав аэровокзального комплекса войдут парковки для спецтехники и автомобилей пассажиров.

Ранее, 22 января, сообщалось, что в Нерюнгринском районе Якутии приступили к реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта и строительству современного аэровокзального комплекса.

Бельбек — аэродром военного и гражданского назначения на северо-западе Севастополя. С 2014 года пассажирские рейсы не осуществляются. Расположен на берегу моря, примыкает вплотную к микрорайону Любимовка, где размещается военный городок.

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