Правительство России одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство России одобрило план приватизации федерального имущества на следующую трехлетку. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе кабмина.

«Все вопросы, которое рассматривало правительство, одобрены», — передает «РИА Новости».

На заседании в среду правительство рассмотрело план и направления приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы. Накануне заседания 24 декабря первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что утвержденная правительством программа приватизации не содержит крупных активов.

Выделены три направления для приватизации: снижение доли государства до 50% плюс одна акция в стратегических компаниях, снижение доли государства в компаниях с участием 100% и выход из компаний для получения денег в качестве источника финансирования дефицита бюджета.

В тот же день вице-премьер Максим Акимов сообщил, что компании «Аэрофлот» и Российские железные дороги (РЖД) не вошли в план приватизации, однако вошла аэропортовая инфраструктура.

16 декабря «Известия» сообщили о том, что в план приватизации также могут войти такие компании, как «Дом.РФ», «Почта России», Росгеология, «Зарубежнефть», аэропорт Шереметьево и ряд других.

25 ноября министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что финансово-экономический блок правительства выступает за максимальное вовлечение активов в приватизацию. В тот же день представители Минфина и Минэкономразвития на заседании у Силуанова обсудили перечень дополнительных госактивов для приватизации в 2020–2022 годах.

23 октября Счетная палата России поддержала план приватизации. Проект новой программы предполагает продажу части госпакетов «РусГидро», «Совкомфлота», «Транснефти», «Ростелекома», «Россетей» и ОЗК в срок до 2022 года.

В октябре «Известия» со ссылкой на документ «Основные направления деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года», с текстом которого ознакомилась газета, писали, что к концу 2024 года количество госкомпаний сократится на 47% — до 797 организаций. Сейчас государство в лице Росимущества владеет более 1,5 тыс. рыночных компаний.