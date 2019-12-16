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В списке компаний на приватизацию появились новые названия

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).

Эти организации были включены в повестку согласительного совещания у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

С точки зрения Минфина, реализация требуется не столько ради доходов бюджета, сколько для снижения доли государства в экономике.

Отмечается, что включение в документ таких компаний, как «Почта России», Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), Россельхозбанк, Зарубежнефть и других, может означать не только приватизацию самих организаций, но и продажу их дочерних предприятий или имущества, которое рассматривается в самих предприятиях как непрофильные активы.

Предыдущий план приватизации на 2017–2019 годы в части продажи крупнейших компаний выполнен не был. Тогда в документ было включено отчуждение в том числе акций таких организаций, как ВТБ, Сбербанк, «Алроса», НМТП, Совкомфлот, ОЗК. При этом реально предпринимались попытки реализовать лишь 25% плюс одна акция Совкомфлота, да и то сделка не была реализована, несмотря на интерес покупателей из Китая.

Эксперты опасаются, что проблемы с покупателями будут и в этот раз, поскольку иностранных инвесторов могут не допустить, а олигархи не хотят вкладываться в крупные проекты в России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Доля ваша: в списке компаний на приватизацию появились новые имена

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