Доля ваша: в списке компаний на приватизацию появились новые имена

В новый план приватизации на 2020-2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт «Шереметьво» и ряд других. Эти организации были включены в повестку согласительного совещания у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова (список есть у «Известий»). Однако включение в документ этих компаний может означать продажу их дочерних предприятий или имущества, а не только приватизацию самих организаций, пояснил осведомлённый источник. С точки зрения Минфина, реализация требуется не столько ради доходов бюджета, сколько для снижения доли государства в экономике.

Новые списки

10 декабря у Антона Силуанова прошло совещание по плану приватизации на 2020-2022 годы. На нём был представлен список компаний, продажу которых отраслевые ведомства предлагали занести в документ. Федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил «Известиям», что речь шла не только об отчуждении конкретных компаний, но и их дочерних предприятий или имущества.

«Известия» ознакомились со списком этих организаций. В него вошли Дом.РФ, «Почта России», Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), Россельхозбанк, Зарубежнефть, Новороссийский морской торговый порт (НМТП), «Росгеология», РЖД, Росагролизинг, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), Продинторг, аэропорт «Шереметьево», Россети, РусГидро, ФСК ЕЭС, Объединённая зерновая компания (ОЗК), Российские ипподромы, «Аэрофлот». Некоторые из этих компаний за последние 10 лет так или иначе фигурировали либо в бюджетных программах продажи госимущества, либо в обсуждениях на уровне правительства.

приватизация Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Минфине на просьбу прокомментировать возможность реализации перечисленных компаний предложили обратиться в Минэкономразвития. Однако обсуждение приватизации с профильными ведомствами 10 декабря там подтвердили. По словам официального представителя Антона Силуанова Наталии Фоменко, по итогам совещания в план реализации госимущества внесли корректировки. В частности, были определены дополнительные активы, которые могут включить в окончательные списки продажи. Пресс-секретарь также уточнила, что один из вариантов использования средств от приватизации - расширение инвестиционных программ по ряду компаний.

«Известия» спросили пресс-службы всех перечисленных организаций, известно ли им о том, что продажа этих компаний или их имущества обсуждалась на совещании у Антона Силуанова. В Росгеологии заявили, что компании неизвестно о планах её приватизации, в связи с чем не считают возможным их комментировать. Аналогично ответил и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов. В остальных компаниях не ответили на запрос.

В Минтрансе и Минэнерго на вопрос о продаже подведомственных им компаний предложили спросить Минэкономразвития. В ведомстве, а также в Росимуществе, Минприроды, Минкомсвязи, ВЭБе, пресс-службе аппарата правительства на запросы оперативно не отреагировали.

Лишнее имущество

Почти у всех госкомпаний есть различные непрофильные активы, которые зачастую в организациях хотят продать, но по разным причинам это не получается сделать. Например, Дом.РФ получил от ВЭБа под своё управление торговый центр «Новинский пассаж», универмаг «Цветной», гостиницу Radisson Blu Resort & Congress Centre в Сочи. Всего институт развития передал Дом.РФ 30 объектов недвижимости общей стоимостью 150 млрд рублей.

приватизация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Весной этого года МЭР опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства о продаже непрофильных активов «Почты России». Какое именно имущество планировалось реализовать, в документах не уточнялось.

«Аэрофлот» в свою очередь рассматривал возможность продажи через размещение на бирже до 25% акций своей дочерней компании «Победа», говорил СМИ гендиректор крупнейшего российского авиаперевозчика Виталий Савельев. Довольно много непрофильных активов и у Зарубежнефти. В реестре на сайте компании по состоянию на 31 декабря 2018 года значатся различные офисные помещения, квартиры, оздоровительные комплексы, рестораны. У Россельхозбанка — масса дочерних организаций, например, своя страховая компания «РСХБ-Страхование», «Торговый дом «Агроторг». Кроме них, в его собственности есть и другие компании, официально признанные самим банком непрофильными (сельхоз группы «Рассвет» и «Величковский элеватор» и ряд других).

Планы и реальность

Дискуссию о продаже госкомпаний в частные руки Антон Силуанов оживил, выступая перед иностранными инвесторами в Вашингтоне в октябре. Он заявил, что России требуется более амбициозная программа приватизации. Он тогда сказал, что Минэкономразвития должно подготовить список компаний, которые не являются определяющими и ключевыми для РФ, например, в нефтегазовой отрасли и в банковском секторе. Также Антон Силуанов отметил, что цель более масштабной приватизации — не увеличение доходов бюджета, а снижение доли государства в экономике.

Предыдущий план приватизации на 2017-2019 годы в части продажи крупнейших компаний выполнен не был. Тогда в документ было включено отчуждение в том числе акций таких организаций, как ВТБ, Сбербанк, «Алроса», НМТП, Совкомфлот, ОЗК. При этом реально предпринимались попытки реализовать лишь 25% плюс одна акция Совкомфлота. Изначально планировалось весь пакет разместить на бирже, однако позднее было решено привлечь инвесторов. Основными претендентами были покупатели из Китая, однако сделка так и не состоялась. По словам источников «Известий», в правительстве опасались, что Совкомфлот «станет слишком китайским».

приватизация Корабли под погрузкой в Новороссийском морском торговом порту Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Также аргументами против приватизации были неблагоприятная конъюнктура и отсутствие необходимости в дополнительных деньгах, так как федеральный бюджет был профицитным. Всего доля государства в экономике различными экспертами оценивается примерно в 70%. За сокращение этого показателя регулярно выступали ФАС, Минэкономразвития и глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Уменьшение присутствия государства в капитале компаний увеличит конкуренцию, что благоприятно скажется на конечном потребителе, потому что организации будут сильнее бороться за клиентов.

Справка «Известий» В 2018 году федеральный бюджет получил от приватизации лишь 12,8 млрд руб. На ближайшую трехлетку запланированы доходы в размере 11 млрд руб. в 2020-м и по 3,6 млрд руб. в 2021 и 2022 годах. Алексей Кудрин назвал их сумму рекордно низкой.

Отдать на Восток

«Почта России», Росгеология и другие компании из списка — специфические активы, которые следовало бы ориентировать в первую очередь на иностранных инвесторов, заявил эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Так как сегодня Россия находится под санкциями, главным покупателем госкомпаний становятся страны южной и восточной Азии. Например, «Почта России» совершенно точно могла бы быть интересна китайским инвесторам с точки зрения упрощения посылочно-доставочных сервисов из онлайн-магазинов. Но нужно понимать, что КНР не привыкла покупать акции и предпочитает формат совместного предприятия, отметил эксперт.

приватизация Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Государство — неэффективный собственник, и это все знают. Правительство должно регулировать, устанавливать правила игры, но не заниматься бизнесом, подчеркнул директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин. Российские власти это понимают, поэтому и заявили о новой амбициозной приватизации. Однако государству придётся столкнуться с рядом проблем.

— Начнём с того, что некому продавать компании. Иностранных покупателей мы не любим, да они и сами не особо к нам стремятся. Частные российские олигархи тоже не торопятся что-либо крупное покупать. Что-то дорогое в России могут приобрести только государственные компании, но тогда это не будет приватизацией, — заключил Александр Дерюгин.

По его словам, можно разместить часть пакета акций на бирже, но тогда произойдёт размытие капитала. К тому же традиционно российскому государству удобно общаться с одним конкретным собственником компании, а когда им выступает весь народ, с кем разговаривать — непонятно, посетовал Александр Дерюгин.