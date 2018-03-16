Минэкономразвития ускорит темпы продажи имущества

Минэкономразвития должно повысить темпы сокращения имущества казны — об этом говорится в приложении к проекту постановления правительства о продлении до 2020 года госпрограммы по управлению федеральным имуществом («Известия» ознакомились с документом). Также Минэко должно поработать над улучшением имиджа приватизации и повысить общественный контроль за этим процессом. О том, что доля государства в экономике должна уменьшаться, говорил в послании Федеральному собранию и президент Владимир Путин.

Минэкономразвития постепенно наращивает темпы сокращения имущества казны: если в этом году сокращение должно составить 21% (к 2013 году), то в следующем показатель должен увеличиться до 24%, а в 2020 году — до 29,5%, говорится в приложении к проекту постановления о продлении на еще один год (до 2020) госпрограммы «Управление федеральным имуществом».

Справка «Известий» Государственным является всё имущество, принадлежащее самому государству и регионам. Большинство госимущества находится в пользовании ГУПов и учреждений на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. Для того чтобы распоряжаться таким имуществом, государство должно предварительно изъять его у них. Активы казны — это «чистое» имущество государства, то есть не принадлежащее и не закрепленное за ГУПами и госучреждениями. Таким имуществом государство вправе распоряжаться, но продавать его можно только в соответствие с законом о приватизации. Скрытая часть

Госпрограмму решили продлить, поскольку реализовать все ее мероприятия до 2019 года не удастся, пояснил «Известиям» федеральный чиновник. Расходы на реализацию программы в течение трех лет составят 68,6 млрд рублей.

Другой источник добавил, что сейчас проект постановления находится в правительстве. Конкретные доходы от приватизации в документ не заложены. В плане приватизации до 2019 года значится только прибыль от продажи «малого» имущества (земель, заводов, судов и хозяйственных построек) по 5,6 млрд рублей в год.

Последняя масштабная приватизация в России прошла в 2016 году. Тогда государство продало пакеты акций крупнейших госкомпаний, таких как «Алроса», «Башнефть» и «Роснефть» — бюджет получил более 1 трлн рублей. По оценке эксперта Центра стратегических разработок Александра Радыгина, на конец 2016 года вклад государства в ВВП составлял 46%, за десять лет он увеличился почти на 7 процентных пунктов.

Сейчас в план приватизации до 2019 года помимо 1 тыс. «малых» объектов включены крупные кредитные организации и компании: Сбербанк, ВТБ, «Алроса», ОЗК, Совкомфлот и НМТП. Но план не обязывает продавать компании, а только разрешает это делать. Так, из крупнейших активов правительство по-прежнему сохраняет намерения по приватизации лишь 25% минус одна акция Совкомфлота, рассказывали ранее источники «Известий». Сейчас для компании ищут стратегического инвестора в странах Юго-Восточной Азии, чтобы сильнее ориентировать компанию на азиатские рынки. Другие крупнейшие компании из списка продавать сейчас нет смысла, в связи с тем что дефицит бюджета больше не прогнозируется, подчеркивали собеседники издания.

О том, что доля государства в экономике должна постепенно снижаться говорил в послании Федеральному собранию Владимир Путин. «В последнее время в результате оздоровления банковской системы (и это очень правильный процесс, я его поддерживаю) под контроль государства перешел ряд финансовых активов. Но нужно их энергично выводить на рынок и продавать», — подчеркнул он.

Минэкономразвития в течение трех лет также должно будет повысить имидж приватизации госактивов и эффективность продаж крупных компаний, расширить публичный контроль за управлением госимуществом, говорится в приложении к проекту госпрограммы. В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что одной из целей госпрограммы также является повышение эффективности управления активами. Этого можно достичь через оптимизацию состава имущества казны, «которое должно использоваться исключительно для обеспечения государственных функций», пояснили в ведомстве.

Повышать престиж приватизации и общественный контроль за ней действительно нужно, считает директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. По его словам, у населения существует иллюзия, что приватизация всегда происходит нечестно. Улучшить имидж этого процесса можно, демонстрируя «истории успеха» конкретных людей, например, показать, как какой-нибудь предприниматель построил производство на купленной у государства земле, добавил Николай Калмыков.

Александр Радыгин из ЦСР напомнил, что «расчистка» казны началась в 2013–2014 годах. По его словам, продавать «мелкое» имущество достаточно сложно, поскольку там много неликвидных и малопривлекательных для потенциальных покупателей объектов.

Госдоля в российской экономике сопоставима с показателем Китая. А, например, в США она составляет 30%. Сокращение участия государства необходимо для увеличения конкуренции: чем она выше, тем более привлекательные условия получает население в части цен, тарифов и услуг.