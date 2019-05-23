Не выприватизировали: продажа госсобственности провалилась на 75%

Приватизация госсобственности в 2018 году сорвалась. Доходы от продажи предприятий составили лишь 2,9 млрд рублей вместо 13 млрд, запланированных в рамках федерального бюджета. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития об итогах работы в 2018 году и планах на 2019-й (есть у «Известий»). На слишком низкие темпы приватизации федерального имущества ранее обращали внимание и в Счетной палате. Там в этом обвинили Росимущество — оно не в полной мере контролирует процесс . Эксперты уверены, что приватизация тормозит, поскольку региональные и местные власти не заинтересованы в реализации принадлежащей им собственности . Эти активы генерируют стабильный доход для субъектов, а в случае их продажи деньги получит федеральный центр.

Забуксовали на старте

В прошлом году казна получила только 2,9 млрд рублей от приватизации различной госсобственности — заводов, санаториев, типографий, построек и т.д. Хотя ожидалось, что поступления составят 13 млрд рублей. Об этом пишет Минэкономразвития в докладе, посвященном итогам прошлого года и планам на нынешний. Планировалась продажа пакетов акций 275 организаций, а удалось реализовать только 46, следует из отчета Минэка . Для того чтобы исправить ситуацию, министерствам предлагается установить единые требования к программам продажи госимущества, а также полностью перевести торги в электронную форму, следует из доклада. Отвечая на вопрос "Известий" о причинах срыва программы, в Минэкономразвития обратили внимание, что поступления, предусмотренные законом о бюджете, могут отличаться от прогнозного плана приватизации, разработанного министерством и Росимуществом. Там уточнили, что в план на 2018 год была заложена реализация активов на 5,6 млрд рублей. Однако выходит, что и этот показатель не был достигнут.

Счетная палата ранее отмечала, что вина за неэффективную приватизацию лежит в том числе на Росимуществе. Оно недостаточно качественно исполняет свои полномочия собственника при подготовке предприятий к продаже, а также не следит за сохранностью активов своих компаний.

Например, три организации из числа рассмотренных в ходе проверок приватизируются уже 15-й год, говорится в годовом отчете контрольного органа. С момента их включения в планы продаж эти предприятия утрачивали свои активы, становились банкротами . Выявлены факты недостоверной информации и отсутствия сведений об объектах федеральной собственности, установлено неисполнение руководителями компаний ограничений — например, они заключали договоры аренды без конкурса. При сопоставлении информации в базах данных была зафиксирована утрата государственной собственности. Приватизировать доведенные до такого состояния компании становится нецелесообразно, заключают в Счетной палате.

В общей массе жалоб на торги доля претензий именно к приватизации сравнительно невысока — в прошлом году их было 250 из 5,6 тыс., сказал «Известиям» начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС Олег Корнеев. По его словам, одна из главных проблем приватизации — запутанное регулирование. Система требует унификации, это позволит упростить доступ участников и повысит конкуренцию, отметил он.

Скромные цифры

От «малой» приватизационной кампании, в которую не входит продажа крупных госкорпораций, в этом году планируется выручить 13 млрд рублей, а в 2020-м — 10 млрд. На 2021 год поступлений не запланировано. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин неоднократно указывал на беспрецедентно низкие объемы приватизации, заложенные в бюджет. По его словам, с начала 2000-х годов такой уровень был только с 2008 по 2010 год в период кризиса.

В разделе «большой» приватизации в бюджете на трехлетку зафиксирована продажа только трех крупнейших госкорпораций — Объединенной зерновой компании (ОЗК), Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и Совкомфлота. Сделку по последнему должны были закрыть до конца 2018 года, заявлял ранее Максим Орешкин, однако продажа так и не состоялась. Кроме этого, из планов продажи исчезли такие холдинги, как, например, Сбербанк и ВТБ. Последняя крупная приватизация произошла в 2016 году, когда были реализованы госдоли в пакетах акций «Роснефти», «Алросе» и «Башнефти». Тогда государство выручило почти 1 трлн рублей.

Впрочем, несмотря на факт низких темпов приватизации, в правительстве обещают форсировать процесс продажи госсобственности. Так, количество компаний с госучастием должно будет сокращаться ежегодно в течение шести лет на 10% к уровню предыдущего года, говорится в «Основных направлениях деятельности правительства на 2019–2024 годы». Сейчас государство в лице Росимущества владеет порядка 1,5 тыс. компаний с рыночной организационно-правовой формой (ПАО, ОАО, ООО). К концу 2024 года их число должно будет снизиться на 47% — до 797 компаний. Сокращение доли госсектора в экономике необходимо для увеличения темпов роста ВВП, говорится в документе. Кроме этого, задача более активно снижать участие государства в экономике была поставлена президентом.

Сопротивление снизу

Приватизации сопротивляются региональные и муниципальные власти, хотя сам бизнес заинтересован в покупке активов, принадлежащих государству , заявил «Известиям» президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Он пояснил: пока имущество находится в госсобственности, доходы от него (например, аренда) пополняют местные бюджеты, а в случае приватизации деньги поступают в федеральный центр , поэтому правительства субъектов не заинтересованы в продаже. С другой стороны, подготовка госкомпаний к реализации — это громоздкий забюрократизированный процесс, поэтому зачастую собственнику проще и дешевле сорвать планы, чем организовать продажу имущества.

Эксперты видят причины медленной приватизации в низких темпах роста экономики и неопределенности перспектив развития бизнеса . Инвестор готов покупать актив, только когда растет рынок сбыта, причем неважно, продается ли муниципальный гараж или крупная госкомпания, уверен доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Однако парадокс в том, что когда экономика растет, правительство не хочет расставаться со своей собственностью, так как нет необходимости пополнять бюджет. Для ускорения приватизации нашей стране нужны темпы роста ВВП на уровне 4%, добавил эксперт.

Бизнес не стремится приобретать активы, поскольку не видит существенных перспектив сбыта продукции на фоне падения реальных доходов населения, согласился эксперт НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Он добавил, что деньги у компаний в целом есть, поскольку ослабление рубля привело к росту экспортных прибылей, однако из-за неопределенности в экономике компании предпочитают удерживать эти деньги, вместо того чтобы вкладывать.