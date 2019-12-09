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Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД за 200–400 млрд рублей, ведомство также настаивает на привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг. Как сообщают «Известия» со ссылкой на знакомых с ситуацией федеральных чиновников, такая мера призвана дисциплинировать корпорацию.

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«РЖД — одна из немногих госкомпаний, которая регулярно уклоняется от правительственных рекомендаций довести показатель дивидендных выплат до 50% прибыли по МСФО. Мы считаем, что правильно было бы выпустить 5–10% (акций РЖД. — «Известия») в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение министру финансов Антону Силуанову и вице-премьеру Максиму Акимову до 27 декабря проработать вопрос о выплате дивидендов РЖД.

Глава правительства дал соответствующее поручение в ответ на жесткую критику Минфином финансово-инвестиционного плана РЖД на 2020–2022 годы, который сейчас не предусматривает выплаты дивидендов.

По словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, прежде чем приватизировать такую крупную компанию, необходимо четко понять, зачем это делать и какими будут последствия.

Эксперт отметил, что такой шаг может простимулировать компанию более тщательно соблюдать нормативы по выплатам дивидендов или улучшить контроль за расходами, но это вовсе не означает, что корпорация станет лучше с точки зрения потребителей ее услуг — граждан или бизнеса.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Путевой доход: Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД

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