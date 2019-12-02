РЖД с 2020 года начнет продажу билетов на самолеты и автобусы

С 2020 года на сайте РЖД можно будет приобрести билеты не только на поезда, но и на самолеты и автобусы, а также водный транспорт. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на директора по IT компании Евгения Чаркина.

«В первую очередь, ж/д, авиа, автобусы. <…> И даже водный транспорт», — цитирует его агентство.

Чаркин добавил, что прорабатывается и вариант с заказами такси.

Билеты на указанные виды транспорта будут генерироваться на сайте и в приложении РЖД через интеграцию с системами бронирования, причем железная дорога будет в приоритете.

При этом только билеты на поезда будут продаваться без комиссии, сервис покупки проездных документов на другие виды транспорта придется оплачивать.

19 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) планирует увеличить число направлений на полуостров к началу курортного сезона. Планируется открыть новые маршруты в Крым из Екатеринбурга и Мурманска. Также появятся поезда в Феодосию и Евпаторию.