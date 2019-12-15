Минфин рассказал о выгоде для экономики от приватизации госкомпаний

Средства от приватизации ряда государственных активов за 2020–2022 годы будут направлены на инвестиционные программы предприятий, заявила пресс-секретарь первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко. Об этом пишет ТАСС в воскресенье, 15 декабря.

«По отдельным предприятиям будет обсуждаться возможность направления вырученных от приватизации средств на реализацию стратегических планов развития и расширение инвестиционных программ этих компаний», — отметила пресс-секретарь.

По ее словам, это позволит стимулировать инвестиционную активность предприятий.

Пресс-секретарь отметила, что расширение программы приватизации государственных предприятий не имеет целью увеличение доходов бюджета, так как в настоящий момент не наблюдается дефицит.

Как она рассказала, приватизация является мерой по снижению роли государства в экономике, что, в свою очередь, должно увеличить эффективность управления компаниями.

Также Фоменко добавила, что решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства России.

23 октября Счетная палата России поддержала план приватизации. Проект новой программы предполагает продажу части госпакетов «РусГидро», «Совкомфлота», «Транснефти», «Ростелекома», «Россетей» и ОЗК в срок до 2022 года.

10 октября стало известно, что в ближайшие шесть лет количество госкомпаний сократится почти в два раза. В настоящее время государство в лице Росимущества владеет порядка 1,5 тыс. рыночных организаций. К концу 2024 года их количество планируется уменьшить на 47% — до 797 компаний.

Государство планирует оставить за собой лишь те акционерные общества, которые заняты обеспечением каких-либо государственных функций. Также, по заявлению Росимущества, в России могут исчезнуть федеральные и муниципальные унитарные предприятия.