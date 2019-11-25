Экономический блок кабмина поддержит вовлечение активов в приватизацию

Финансово-экономический блок правительства России выступает за максимальное вовлечение активов в приватизацию. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает «РИА Новости» в понедельник, 25 ноября.

Орешкин добавил, что в этом случае задача пополнения бюджета — не главное. Ключевая задача, по его словам, это повышение прозрачности и качества корпоративного управления, привлечение финансовых ресурсов в компании для реализации их инвестиционных программ.

Ранее в понедельник сообщалось, что представители Минфина и Минэкономразвития на заседании у первого вице-премьера, министра финансов России Антона Силуанова обсудили перечень дополнительных госактивов для приватизации в 2020–2022 годах. Чтобы принять решения по ряду компаний, нужна проработка с профильными ведомствами с учетом позиции Минфина и Минэкономразвития.

20 ноября Орешкин отмечал, что возглавляемое им министерство рассматривает приватизацию не в качестве средства для пополнения бюджета, а как инструмент для снижения доли государства в экономике и привлечения ресурсов в развитие компаний.

10 октября «Известия» со ссылкой на документ «Основные направления деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года», с текстом которого ознакомилась газета, сообщали, к концу 2024 года количество госкомпаний сократится на 47% — до 797 организаций. Сейчас государство в лице Росимущества владеет более 1,5 тыс. рыночных компаний.