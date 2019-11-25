Прямой эфир

Экономический блок кабмина поддержит вовлечение активов в приватизацию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финансово-экономический блок правительства России выступает за максимальное вовлечение активов в приватизацию. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает «РИА Новости» в понедельник, 25 ноября.

«Экономике приватизация в любом случае выгодна»
Почему снова заговорили о возможности продажи акций Сбербанка и к чему это может привести

Орешкин добавил, что в этом случае задача пополнения бюджета — не главное. Ключевая задача, по его словам, это повышение прозрачности и качества корпоративного управления, привлечение финансовых ресурсов в компании для реализации их инвестиционных программ.

Ранее в понедельник сообщалось, что представители Минфина и Минэкономразвития на заседании у первого вице-премьера, министра финансов России Антона Силуанова обсудили перечень дополнительных госактивов для приватизации в 2020–2022 годах. Чтобы принять решения по ряду компаний, нужна проработка с профильными ведомствами с учетом позиции Минфина и Минэкономразвития.

20 ноября Орешкин отмечал, что возглавляемое им министерство рассматривает приватизацию не в качестве средства для пополнения бюджета, а как инструмент для снижения доли государства в экономике и привлечения ресурсов в развитие компаний.

10 октября «Известия» со ссылкой на документ «Основные направления деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года», с текстом которого ознакомилась газета, сообщали, к концу 2024 года количество госкомпаний сократится на 47% — до 797 организаций. Сейчас государство в лице Росимущества владеет более 1,5 тыс. рыночных компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минфин и Минэк обсудили дополнительный список активов для приватизации
В ближайшие шесть лет число госкомпаний сократится почти вдвое

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019