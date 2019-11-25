Минфин и Минэк обсудили дополнительный список активов для приватизации

Представители Минфина и Минэкономразвития на заседании у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова обсудили перечень дополнительных госактивов для приватизации в 2020–2022 годах. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Отмечалось, что для принятия решений по ряду компаний необходима проработка с профильными ведомствами с учетом позиции Минфина и Минэкономразвития. «По итогам обсуждений с федеральными органами исполнительной власти будет подготовлен доклад в правительство», — рассказали в пресс-службе.

Ранее, 20 ноября, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ведомство рассматривает приватизацию не как средство для пополнения бюджета, а как инструмент для снижения доли государства в экономике и привлечения ресурсов в развитие компаний.

10 октября стало известно, что в ближайшие шесть лет количество госкомпаний сократится почти в два раза. В настоящее время государство в лице Росимущества владеет порядка 1,5 тыс. рыночных организаций. К концу 2024 года их количество планируется уменьшить на 47% — до 797 компаний.

Государство планирует оставить за собой лишь те акционерные общества, которые заняты обеспечением каких-либо государственных функций. Также, по заявлению Росимущества, в России могут исчезнуть федеральные и муниципальные унитарные предприятия.