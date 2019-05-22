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Минэк рассказал о провале приватизации госсобственности в 2018 году

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Приватизация госсобственности в 2018 году сорвалась. Доходы от продажи предприятий составили лишь 2,9 млрд рублей вместо 13 млрд, запланированных в рамках федерального бюджета. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития об итогах работы в 2018 году и планах на 2019-й (есть у «Известий»).

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Согласно отчету Минэка, в прошлом году планировалась продажа пакетов акций 275 организаций, а удалось реализовать только 46.

На слишком низкие темпы приватизации федерального имущества ранее обращали внимание и в Счетной палате. Там в этом обвинили Росимущество — оно не в полной мере контролирует процесс.

Эксперты уверены, что приватизация тормозит, поскольку региональные и местные власти не заинтересованы в реализации принадлежащей им собственности. Эти активы генерируют стабильный доход для субъектов, а в случае их продажи деньги получит федеральный центр.

Подробнее — в материале «Известий» «Не выприватизировали: продажа госсобственности провалилась на 75%»

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