Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем

В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

В ведомстве считают, что ожидаемый урожай нивелирует повышение НДС и приведет к дефляции в 0,1%.

Эксперты, в свою очередь, утверждают, что рост налогов и ослабление рубля окажет негативное влияние на инфляцию, которая выйдет на диапазон от 4 до 6,5% в ближайшие полгода.

Отмечается, что сейчас около трети потребительской корзины россиян составляют импортные товары, которые подорожают вслед за возможным падением курса рубля, поэтому вероятность дефляции не высока.

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Плодово-выгодное хозяйство: МЭР прогнозирует дефляцию в связи с урожаем