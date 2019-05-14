Плодово-выгодное хозяйство: МЭР прогнозирует дефляцию в связи с урожаем

В августе цены пойдут на спад, несмотря на повышение налоговых ставок с начала года, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Впрочем, резкого снижения в ведомстве не ожидают — темп дефляции составит примерно 0,1 процентного пункта по сравнению с июлем . Такую динамику в Минэке объясняют типичным для последнего месяца лета сезонным удешевлением плодоовощной продукции. Однако в экспертном сообществе ожиданий ведомства не разделяют. В РЭУ им. Г.В. Плеханова уверены, что летом цены понижаться не буду т. В макропрогнозе университета сообщается, что повышение НДС, рост потребкредитования и ослабление рубля не позволят товарам стать дешевле.

Рок изобилия

В Минэкономразвития ожидают дефляцию в августе, хотя она и не превысит 0,1 процентного пункта, рассказали «Известиям» в ведомстве. В Минэке пояснили, что снижение цен на товары и услуги будет обусловлено сезонным удешевлением плодоовощной продукции. Это перевесит эффект от повышения ставок НДС с 18 до 20%.

Не самый благоприятный для земледелия климат, а также слабо развитая система переработки приводят к тому, что на рынке появляется большое количество продукции, которую сложно хранить, пояснила предпосылки дефляции председатель комитета по развитию инвестиционной среды для бизнеса московской Торгово-промышленной палаты Москвы Анна Вовк. По ее словам, мясо и молоко летом тоже, как правило, дешевеют — пополняется кормовая база, отпадает потребность в обогреве. Впрочем, цены на импортные продукты не зависят от сезона и урожая в России, отметила эксперт.

овощи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В России в 2019 году ожидается хороший урожай . Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах достигнет 6,6 млн т, что на 500 тыс. т больше, чем в прошлом году, считают в Минсельхозе. Предварительный прогноз по урожаю зерновых и зернобобовых культур составит 118 млн т — это на 5% больше, чем в 2018-м.

В прошлом году Минэкономразвития также прогнозировало дефляцию в августе, однако предположения ведомства не сбылись. По данным Росстата, потребительские цены тогда не изменились. Дефляция была зафиксирована — но в июле (0,3%). В 2017 году цены уменьшились на 0,5% впервые с 2011 года.

Действительно, дефляция в июле-августе может составить примерно 0,1 процентного пункта за месяц, согласен с оценками Минэка эксперт «БКС Брокер» Нарек Авакян. Это возможно при условии, что курс рубля будет стабильным, а урожай — высоким.

Хотя небольшая дефляция по мере начала сезона сборов плодоовощной продукции и возможна, инфляционные ожидания россиян не изменятся, добавил профессор РАНХиГС Сергей Хестанов.

Слабые надежды

В РЭУ им. Г.В. Плеханова уверены, что традиционной для периода сбора урожая дефляции в этом году не случится. Шок от повышения налоговой нагрузки уже преодолен, а движение курса рубля не имеет ярко выраженного направления благодаря росту цен на энергоносители, поэтому давление на стоимость потребкорзины слабеет . Риск наступления дефляции ничтожно мал и составляет тысячные доли процента, говорится в исследовании университета, с которым ознакомились «Известия».

Эксперты РЭУ называют увеличение налоговой нагрузки одной из главных причин сохранения роста цен на протяжении всего 2019-го. Помимо повышения НДС, за последние полгода ускорение инфляции было обусловлено стремительным ростом кредитования населения, а также ослаблением курса рубля. Таким образом, в ближайшие шесть месяцев можно ожидать инфляцию в диапазоне от 4 до 6,5%, говорится в докладе.

овощи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Центробанке в марте заявляли: влияние повышения НДС на инфляцию исчерпано, хотя в незначительной степени некоторые отложенные эффекты могут проявиться в ближайшие месяцы. Такое же заявление делало и Минэкономразвития. Там уточнили, что в феврале рост цен вернулся к темпам прошлого года, а совокупный дополнительный вклад увеличения ставки НДС в инфляцию составил 0,8–0,9 процентного пункта.

Несмотря на заявления официальных экономических структур, эксперты склонны полагать, что эффект от повышения НДС по-прежнему сохраняется. По мнению Сергея Хестанова, увеличение ставки будет ощутимо влиять на инфляцию до конца нынешнего года. Кроме этого, разгонять цены продолжит ослабление курса национальной валюты.

Сейчас около трети потребительской корзины россиян составляют импортные товары, которые подорожают вслед за падением курса рубля, поэтому вероятность дефляции не высока, пояснил Сергей Хестанов.

овощи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Явных предпосылок для снижения цен в этом году нет, добавил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Операции в рамках бюджетного правила практически не оставляют шансов на укрепление курса рубля и снижение стоимости импорта, считает он. Центробанк ежемесячно закупает для Минфина валюту на дополнительные доходы, полученные от продажи нефти по цене свыше $40 за баррель. Тем самым Банк России вбрасывает на рынок значительные объемы национальной валюты, что приводит к ее ослаблению.

Кроме того, следует учитывать и постоянное давление рисков новых санкций и ожидаемое замедление темпов мировой экономики. Хотя в I квартале 2019 года и наблюдалось торможение инфляции, оно было связано с разовыми факторами, которые вряд ли повторятся в течение года. Например, такими как укрепление рубля и стабилизация топливных цен, отметил эксперт. По его мнению, проинфляционные риски продолжают преобладать и по итогам 2019 года рост цен составит 4,3%, что немного выше целевого показателя ЦБ в 4%.