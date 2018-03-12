Двукратное импортозамещение

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Самообеспеченность томатами в России составила 220%
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Самообеспеченность России томатами по итогам 2017 года более чем в два раза превысила потребности населения, рассказали «Извес­тиям» в Минсельхозе. По мнению экспертов, наращивание урожая во многом связано с тем, что с 2016 года поставки турецких овощей в Россию оказались под запретом.

Минсельхоз подсчитал, что самообеспеченность России томатами в прошлом году составила 220%, этот показатель вырос на 17 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом. В ведомстве «Известиям» рассказали, что в хозяйствах всех категорий было собрано 3,23 млн т этих овощей при потребности населения в 1,47 млн т.

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В Минсельхозе утверждают, что наращивание самообеспеченности томатами происходит за счет мер господдержки, которые направлены на строительство и модернизацию тепличных комплексов: аграрии могут получить возмещение в размере 20% затрат, а также воспользоваться льготными кредитами по ставке не выше 5% годовых.

— Вводимые в эксплуатацию теплицы строятся с применением новейших технологий и не уступают лучшим зарубежным аналогам. Благодаря введению в строй этих комплексов с одного квадратного метра в прошлом году удавалось собирать в среднем по 34 кг помидоров - этот показатель за последние шесть лет вырос на 25,5%, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.

В Ассоциации «Теплицы России» соглашаются, что одной из главных причин роста самообеспеченности томатами является именно строительство новых теплиц.

— С 2014 года, когда были введены льготные кредиты для аграриев и субсидирование части затрат, тепличные комплексы были созданы на площади 600 га. В этом году одобрено строительство еще на 350 га. Интересно, что в таких комплексах урожайность выше средней по стране и может достигать 60-80 кг овощей с одного квадратного метра, — рассказала «Известиям» гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталия Рогова.

По ее словам, в новых теплицах предусмотрено обеспечение светом в течение полных суток — это позволяет томатам расти быстрее. Кроме того, там постоянно поддерживается тепло: система умного контроля позволяет дистанционно с помощью компьютеров регулировать температуру.

В Плодоовощном союзе главной причиной роста самообеспеченности России помидорами называют продэмбарго, введенное в отношении турецких овощей в 2016 году. До этих санкций Турция являлась крупнейшим поставщиком томатов  (ежегодно поставлялось около 350 тыс. т).

— Когда Турция ушла с российского рынка, наши аграрии стали активно вкладываться в томатный бизнес, — сказал «Известиям» руководитель аналитического отдела Плодоовощного союза Кирилл Лашин.

Справка «Известий»

Запрет на поставку турецких овощей и фруктов в Россию был введен с 1 января 2016 года

2 июня 2017 года были сняты ограничения на ввоз всех продуктов из Турции, кроме помидоров. И только с 1 декабря прошлого года по апрель этого года в Россию разрешено завезти 50 тыс. т томатов.

 

В Минсельхозе также подсчитали самообеспеченность России всеми овощами: по итогам прошлого года она составила 93,4%. Наибольший показатель после томатов у репчатого лука (145,7%) и огурцов (132,4%).

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