Россия не готова полностью снимать ограничения на поставки турецких томатов

Россия не готова полностью снимать ограничения на поставки помидоров из Турции.

Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в четверг, 25 января, назвав эту меру вынужденной.

«Мы не готовы снимать ограничения (на поставки томатов из Турции. — Ред.) полностью, поскольку обязаны защищать интересы российских сельхозпроизводителей в условиях санкционного давления», — цитирует его «РИА Новости».

Правительство РФ разрешило возобновить ввоз турецких томатов с 1 ноября. При этом импорт будет ограничен квотами Минсельхоза России. Ряд турецких продуктов попал под санкции 1 января 2016 года после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24.

29 декабря Россельхознадзор задержал семь грузовиков, перевозивших плодоовощную продукцию, запрещенную к ввозу в Россию.

При проверке установили, что в пяти машинах на упаковке с помидорами, кабачками, перцем и томатами черри имелась маркировка турецких предприятий, продукция которых не разрешена на территории страны.

В двух других — помидоры и гранаты также со знаком турецких фабрик, рядом с которым соседствовала маркировка белорусского производителя «Бродок».