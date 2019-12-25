Акимов назвал отсутствующие компании в плане приватизации на 2020–2022 годы

Компании «Аэрофлот» и «Российские железные дороги» (РЖД) не вошли в план приватизации на 2020–2022 годы, но вошла аэропортовая инфраструктура. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

«Аэропортовая инфраструктура — да. То, что касается РЖД и «Аэрофлота», речи там нет об этих объектах», — цитирует слова Акимова «РИА Новости» в среду, 25 декабря.

Правительство России на заседании в среду рассмотрело план и направления приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы. Накануне заседания, 24 декабря, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что утвержденная правительством программа приватизации на 2020–2022 годы не содержит крупных активов.

По словам Силуанова, «Газпром» и «Роснефть» не рассматривались для включения в перечень к приватизации и глобальных изменений госучастия в них не планируется.

Он добавил, что правительство выделило три направления для приватизации. Первое — это снижение доли государства до 50% плюс одна акция в стратегических компаниях, где она сейчас составляет, например, 60% или 52%. Второе — снижение доли государства в компаниях со 100-процентным участием, например в «Транснефти» или РЖД, где это «будет дело не одного года».

В третье направление, по его словам, вошли компании, из которых государство может «безболезненно выйти» и получить деньги в качестве источника для финансирования дефицита бюджета.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявлял журналистам 25 ноября, что Финансово-экономический блок правительства выступает за максимальное вовлечение активов в приватизацию. Он отметил, что в этом случае задача пополнения бюджета — не главное. Основной задачей является повышение прозрачности и качества корпоративного управления, привлечение финансовых ресурсов в компании для реализации их инвестиционных программ, считает Орешкин.

В тот же день представители Минфина и Минэкономразвития на заседании у Силуанова обсудили перечень дополнительных госактивов для приватизации в 2020–2022 годах. Отмечалось, что для принятия решений по ряду компаний нужна проработка с профильными ведомствами с учетом позиции Минфина и Минэкономразвития.

В октябре «Известия» со ссылкой на документ «Основные направления деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года», с текстом которого ознакомилась газета, писали, что к концу 2024 года количество госкомпаний сократится на 47% — до 797 организаций. Сейчас государство в лице Росимущества владеет более 1,5 тыс. рыночных компаний.