Распродажа по акциям: стали известны детали приватизации на 2020-2022 годы

Подробности нового плана приватизации на 2020–2022 годы выяснили «Известия». На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств). В «Аэрофлоте» участие государства может снизиться на 1 п.п., в аэропорту Шереметьево — на 15 п.п., а из уставных капиталов «Продинторга» и Новороссийского морского торгового порта правительство может выйти полностью. При этом свою долю РФ планирует сокращать не только с помощью продажи акций, но и посредством дополнительных эмиссий. Впрочем, в большинстве организаций контроль всё равно останется за государством.

Долевое участие

Новый план приватизации на ближайшую трехлетку сейчас проходит обсуждение в правительстве. Так, в 2020–2022 годах государство может сократить долю своего участия в уставном капитале РЖД со 100% до 75% + 1 акция, следует из предложений министерств, представленных на совещании у Антона Силуанова. Сделать это планируется как с помощью эмиссии ценных бумаг, так и продажи федерального пакета. Выпуск дополнительных акций должен снизить госучастие и в полностью принадлежащем правительству Россельхозбанке — до 50% + 1 акция. До этого же размера может быть сокращено участие РФ и в «Почте России», говорится в предложениях.

прив Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов выступает перед журналистами Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Кроме того, в правительстве обсуждали отчуждение части госкорпорации «ДОМ.РФ». Чиновники предложили приватизировать 25% акций института развития через допэмиссию, чтобы у государства осталось 75% + 1 акция. По такой же схеме планируется действовать и с «Росагролизингом» . В Глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС) и «Росгеологии» снижения доли государства со 100% до 75% + 1 акция хотят добиться с помощью продажи ценных бумаг. При этом сообщается, что акции последней передадут стратегическому инвестору. Такой же метод могут использовать и в приватизации «Русгидро», где РФ планирует сократить свою долю с 60,56% до 50% + 1 акция.

«Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК) планируется отчуждать в два этапа: сначала долю РФ сократят до 75% + 1 акция, а после этого — до 50% + 1 акция. Столько же РФ оставит себе и в «Российских ипподромах» (сейчас компания принадлежит государству полностью) . В «Росстетях» правительство высвободит 13% ценных бумаг, снизив свою долю с 88,04% до 75%+1 акция. До такого же уровня планируется сократить участие «Россетей» в ФСК ЕЭС, сегодня доля первой компании во второй составляет 80,13%. В ФСК ЕЭС пустят стратегического инвестора.

Символическую приватизацию власти могут провести в отношении «Аэрофлота »: участие РФ в уставном капитале авиакомпании собираются снизить примерно на 1 п.п. — c 51,17% до 50% + 1 акция. В то же время в аэропорту Шереметьево долю государства предлагается сократить с 30,46% до 25%+1 акция. А в «Объединенной зерновой компании» планируется продать 25%, уменьшив участие РФ с 50% до 25% + 1 акция.

прив Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Вовсе прекратить участие Россия может в двух акционерных обществах: Новороссийском морском торговом порту (НМТП), где у государства 20%, и «Продинторге», который принадлежит РФ на 100% . По приватизации «Зарубежнефти» конкретных предложений еще не сформировано. Сейчас компания принадлежит РФ целиком.

План не работает

«Известия» направили запросы в пресс-службы всех перечисленных организаций и ведомств, которые инициировали их внесение в приватизационный список. В пресс-службе «Зарубежнефти» напрямую не ответили о возможной продаже, однако подчеркнули, что «основной целью менеджмента компании является максимально эффективное выполнение всех поставленных акционером задач».

Директор департамента координации деятельности отраслевых организаций Минкомсвязи России Алексей Доронкин заявил, что вопрос приватизации «Почты России» в данный момент не обсуждается. Он напомнил: в октябре 2019-го организация была переоформлена из ФГУП в АО и ее акции отчуждению не подлежат.

В «Росгеологии» и аэропорту Шереметьево отметили, что не располагают нужной информацией, в РЖД и ГЛОНАСС отказались от комментариев. В Минстрое перенаправили запрос в пресс-службу ДОМ.РФ. В Минэкономразвития, Минфине, Минэнерго, Минсельхозе и Минтрансе, а также в компаниях-кандидатах на внесение в список приватизации не ответили на запросы «Известий» о деталях программы.

прив Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ранее пресс-секретарь Антона Силуанова Наталия Фоменко заявляла «Известиям», что по итогам совещания в план реализации госимущества внесли корректировки. В частности, были определены дополнительные активы, которые могут включить в окончательные списки продажи. Пресс-секретарь также уточняла, что один из вариантов использования средств от приватизации — расширение инвестиционных программ по ряду компаний.

При этом предыдущий план продажи госимущества на 2017–2019 годы в части крупнейших компаний выполнен не был. Федеральный чиновник финансово-экономического блока правительства ранее пояснял «Известиям», что включение организаций в план не означает их обязательную продажу.

В тот документ было внесено отчуждение в том числе акций таких организаций, как ВТБ, Сбербанк, «Алроса», НМТП, «Совкомфлот», ОЗК. Реальные попытки предпринимались только по продаже 25% + 1 акции «Совкомфлота», но сделка так и не состоялась. На совещании у Антона Силуанова продажу Сбербанка, ВТБ и «Совкомфлота» не обсуждали.

Плюсы приватизации

Формат приватизации через дополнительную эмиссию будет способствовать развитию финансового рынка в стране , пояснил гендиректор управляющей компании «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. Он напомнил, что сейчас котировки госкомпаний бьют исторические рекорды .

Как считает научный руководитель Финансового университета Дмитрий Сорокин, в ситуации, когда главной целью приватизации ставится улучшение эффективности бизнеса, целесообразно снизить госучастие в компаниях ниже контрольного уровня . Если государство сохраняет в своей собственности более 75% акций, другие владельцы фактически никак не могут помешать ему принимать стратегические решения и назначать ее руководителей. Таким образом, качество управления от приватизации в таком формате никак не поменяется.

прив Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Считается, что вывод компании на биржу и привлечение частных инвесторов стимулируют менеджмент улучшать эффективность бизнеса, однако есть и другие метрики для мотивации управленческого состава, отметил эксперт. Вознаграждение топ-менеджмента может быть привязано к уровню прибыльности. Вряд ли продажа 10-процентного пакета частному инвестору существенно повлияет на деятельность компаний. При этом уменьшится размер дивидендов по акциям, которые получает государство, пояснил Дмитрий Сорокин.