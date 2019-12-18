Подробности нового плана приватизации на 2020–2022 годы выяснили «Известия». На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).

По такой же схеме планируется действовать и с «Росагролизингом». В Глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС) и «Росгеологии» снижения доли государства со 100% до 75% + 1 акция хотят добиться с помощью продажи ценных бумаг. При этом сообщается, что акции последней передадут стратегическому инвестору. Такой же метод могут использовать и в приватизации «Русгидро», где РФ планирует сократить свою долю с 60,56% до 50% + 1 акция.

«Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК) планируется отчуждать в два этапа: сначала долю РФ сократят до 75% + 1 акция, а после этого — до 50% + 1 акция. Столько же РФ оставит себе и в «Российских ипподромах» (сейчас компания принадлежит государству полностью). В «Россетях» правительство высвободит 13% ценных бумаг, снизив свою долю с 88,04% до 75%+1 акция.

До такого же уровня планируется сократить участие «Россетей» в ФСК ЕЭС, сегодня доля первой компании во второй составляет 80,13%. В «Аэрофлоте» участие государства может снизиться на 1 п.п., в аэропорту Шереметьево — на 15 п.п.

Вовсе прекратить участие Россия может в двух акционерных обществах: Новороссийском морском торговом порту (НМТП), где у государства 20%, и «Продинторге», который принадлежит РФ на 100%. По приватизации «Зарубежнефти» конкретных предложений еще не сформировано. Сейчас компания принадлежит РФ целиком.

Подробнее — в материале «Известий»:

Распродажа по акциям: стали известны детали приватизации на 2020-2022 годы