МГУ заинтересовался книгой историка Соколова

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова разместил техническое задание с запросом цен на книги для Научной библиотеки университета, среди которых и издание доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки. Это следует из данных сайта госзакупок.

Речь идет о книге историка «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа. 1799-1805 гг», изданной в 2019 году. В описании труда в интернете отмечается, что она посвящена войне коалиции стран во главе с Российской империей против Наполеона.

Бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов был задержан 9 ноября после того, как упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

Решением суда историк арестован до 8 января.

В декабре Соколов написал журналистам письмо-исповедь, в котором подробно рассказал об отношениях с девушкой и планировавшейся свадьбе.