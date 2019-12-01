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Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка». Об этом 1 декабря сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

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В конце ноября Соколова доставили из петербургского изолятора «Кресты» в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

«Соколов сейчас находится в психбольнице СИЗО «Бутырка», где ему будет проведена психиатрическая экспертиза. Соколов содержится в двухместной камере», –– цитирует представителя ОНК «Интерфакс».

По словам Меркачевой, соседом историка по камере является обвиняемый по статье 132 УК РФ. Она отметила, что Соколов ни на что не жалуется и очень много читает. Кроме того, доцент выразил желание вернуться обратно в Петербург.

Как ранее отмечал адвокат историка Александр Почуев, психиатрическую экспертизу ему проведут в НИИ имени Сербского. В Москве Соколов останется до конца года.

63-летний историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов был задержан 9 ноября после того, как упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет.

Позже во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

Суд арестовал Соколова до 8 января.

1 ноября стало известно о попытке доцента покончить с собой в перерыве между следственными действиями.

Кроме того, СМИ рассказали о еще одной судимости историка.

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