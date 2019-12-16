Историк Соколов рассказал подробности отношений с убитой аспиранткой

Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов написал журналистам письмо-исповедь, в котором подробно рассказал об отношениях с девушкой.

В послании 63-летний доцент отметил, что осознает тяжесть своего преступления и заслуживает «самой страшной кары». По словам Соколова, в прошлом году они с Анастасией подали заявление в ЗАГС на 3 октября 2019 года, однако из-за финансовых трудностей свадьбу и венчание решили перенести на весну.

«За все пять лет я ее и пальцем не тронул. Даже семейные скандалы у нас были редкими и, я бы сказал, ровными, без сильных всплесков <…> 15 сентября 2019 года я всем близким объявил, что Настя моя невеста», — приводит его слова Kp.ru.

Доцент заверил, что очень любил Ещенко и с 2014 года (с момента знакомства) не состоял в отношениях с другими женщинами. В письме Соколов также обратился к семье Анастасии, еще раз принеся извинения.

Бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов был задержан 9 ноября после того, как упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет.

Во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и Анастасии Ещенко. По данным следствия, Соколов несколько раз выстрелил в нее во время ссоры.

Решением суда историк арестован до 8 января. В настоящее время он направлен в центр им. В.П. Сербского для прохождения психиатрической экспертизы.

1 ноября стало известно о попытке доцента покончить с собой.