Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу на арест историка Соколова

Городской суд Санкт-Петербурга в понедельник, 16 декабря, рассмотрит апелляционную жалобу на арест историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщается на сайте объединенной пресс-службы судов города.

Заседание состоится в 12:30. Судья рассмотрит жалобу на постановление Октябрьского районного суда от 11 ноября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 февраля 2020 года.

Ранее адвокат историка Александр Почуев заявлял, что хотя Соколов согласен с выбранной судом мерой пресечения, он как защитник имеет право подать на обжалование и этим правом воспользовался. Почуев просит суд выбрать домашний арест в качестве меры пресечения, отмечает «РИА Новости».

63-летний историк и бывший доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября, после того как упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Позже во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

По версии следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела. 13 ноября издание «Фонтанка» сообщило, что историк застрелил Ещенко во сне четырьмя выстрелами.

19 ноября стало известно о попытке доцента покончить с собой в перерыве между следственными действиями. Кроме того, СМИ рассказали о еще одной судимости историка.

5 декабря историка направили в центр им. В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.