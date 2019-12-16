Прямой эфир

Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу на арест историка Соколова

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Городской суд Санкт-Петербурга в понедельник, 16 декабря, рассмотрит апелляционную жалобу на арест историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщается на сайте объединенной пресс-службы судов города.

Заигрался в Наполеона: что заставило доцента СПбГУ расправиться с аспиранткой
Профессора Олега Соколова отправят на психиатрическую экспертизу

Заседание состоится в 12:30. Судья рассмотрит жалобу на постановление Октябрьского районного суда от 11 ноября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 февраля 2020 года.

Ранее адвокат историка Александр Почуев заявлял, что хотя Соколов согласен с выбранной судом мерой пресечения, он как защитник имеет право подать на обжалование и этим правом воспользовался. Почуев просит суд выбрать домашний арест в качестве меры пресечения, отмечает «РИА Новости».

63-летний историк и бывший доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября, после того как упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Позже во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

По версии следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела. 13 ноября издание «Фонтанка» сообщило, что историк застрелил Ещенко во сне четырьмя выстрелами.

19 ноября стало известно о попытке доцента покончить с собой в перерыве между следственными действиями. Кроме того, СМИ рассказали о еще одной судимости историка.

5 декабря историка направили в центр им. В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Защита Соколова заявила об отказе семьи убитой от материальной помощи
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019