Арестованный историк Соколов рассказал о своем психологическом состоянии

Историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал об условиях содержания в спецучреждении и о том, что он не понимает, как мог совершить преступление.

«Я сейчас не в СИЗО, а в спецучреждении на экспертизе. В Бутырке (Бутырский следственный изолятор в Москве. — Ред.) было не очень, а тут более-менее. Но бытовые вопросы меня не волнуют, не до этого мне сейчас. Душа плачет навзрыд!» — рассказал историк в интервью Пятому каналу, опубликованном 16 декабря.

По его словам, он не может поверить, что Анастасии больше нет, и ему не хватает лишь ручки и бумаги, чтобы изложить свои воспоминания, «пока окончательно не сошел с ума».

В ответ на вопрос о том, действительно ли он просил следствие ходатайствовать о смертной казни в виде исключения, историк ответил, что убил не только свою возлюбленную, но и самого себя, а все его труды, созданные вместе с ней, больше не имеют никакого значения.

В то же время он рассказал, что единственное, чем он занимается в настоящий момент, — это пишет книгу об их с Анастасией любви, и что он и сейчас ее любит, «как бы странно и страшно это ни звучало».

По поводу того, почему после убийства аспирантки Соколов не отменил встречу гостей у себя дома, он ответил, что был словно во сне и не знал, что делать, а также боялся вызвать подозрения.

Находясь в изоляции, он чаще всего думает о том, что хочет умереть, а до смерти хотел бы увидеть своих родителей и детей.

Соколов был задержан 9 ноября после падения в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

Суд арестовал Соколова до 8 января. 19 ноября стало известно о попытке доцента покончить с собой в перерыве между следственными действиями. Кроме того, СМИ рассказали о еще одной судимости историка.

В начале декабря Соколова направили в центр им. В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

15 декабря историк написал журналистам письмо, в котором рассказал о планах жениться на Ещенко. Однако семье убитой аспирантки об этом не было известно.