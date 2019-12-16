Прямой эфир

Адвокат заявила о неизвестных семье убитой аспирантки свадебных планах

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокат матери убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Александра Бакшеева сообщила, что семье девушки не было известно о ее планах выйти замуж за историка Олега Соколова. Об этом 16 декабря она рассказала РБК.

Заигрался в Наполеона: что заставило доцента СПбГУ расправиться с аспиранткой
Профессора Олега Соколова отправят на психиатрическую экспертизу

«Мы считаем, что история о том, что Настя бросилась на него с ножом, «не зашла». Сейчас он говорит, что они собирались подавать заявление в загс. А дальше какое будет развитие событий? Появится информация, что она ему изменяла, он узнал об этом накануне подачи заявления в загс и был в состоянии аффекта?» — заявила Бакшеева.

По мнению адвоката, таким образом Соколов пытается получить основания для смягчения наказания.

15 декабря историк написал журналистам письмо, в котором подробно рассказал об отношениях с убитой. По его словам, они с Ещенко планировали свадьбу, которую перенесли с октября на весну из-за финансовых трудностей.

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября после того, как упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет.

Во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. По данным следствия, Соколов несколько раз выстрелил в нее во время ссоры.

Решением суда историк арестован до 8 января. В настоящее время он направлен в центр им. В.П. Сербского для прохождения психиатрической экспертизы.

1 ноября стало известно о попытке доцента покончить с собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Защита Соколова заявила об отказе семьи убитой от материальной помощи
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019