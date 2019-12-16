Адвокат заявила о неизвестных семье убитой аспирантки свадебных планах

Адвокат матери убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Александра Бакшеева сообщила, что семье девушки не было известно о ее планах выйти замуж за историка Олега Соколова. Об этом 16 декабря она рассказала РБК.

«Мы считаем, что история о том, что Настя бросилась на него с ножом, «не зашла». Сейчас он говорит, что они собирались подавать заявление в загс. А дальше какое будет развитие событий? Появится информация, что она ему изменяла, он узнал об этом накануне подачи заявления в загс и был в состоянии аффекта?» — заявила Бакшеева.

По мнению адвоката, таким образом Соколов пытается получить основания для смягчения наказания.

15 декабря историк написал журналистам письмо, в котором подробно рассказал об отношениях с убитой. По его словам, они с Ещенко планировали свадьбу, которую перенесли с октября на весну из-за финансовых трудностей.

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября после того, как упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет.

Во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. По данным следствия, Соколов несколько раз выстрелил в нее во время ссоры.

Решением суда историк арестован до 8 января. В настоящее время он направлен в центр им. В.П. Сербского для прохождения психиатрической экспертизы.

1 ноября стало известно о попытке доцента покончить с собой.