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Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

По ее словам, причиной убийства могло стать желание 24-летней девушки прекратить отношения с Соколовым.

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«Я думаю, ей просто всё это надоело — тотальный контроль с его стороны и она сказала Соколову, что уходит. А еще решающую роль мог сыграть наш приезд», — рассказала мать Анастасии.

Отмечается, что Галина Ещенко вместе с мужем собирались навестить дочь в середине ноября и, возможно, это стало причиной решения девушки расстаться с Соколовым, отношения с которым могли бы вызвать недовольство родителей.

По словам матери убитой, она не знала, что дочь жила с историком около года.

63-летнего Соколова задержали 9 ноября, когда он упал в реку Мойку при попытке избавиться от улик. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и пистолет.

При обыске в квартире правоохранители нашли останки 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. По данным следствия, Соколов застрелил девушку во время ссоры. По другой версии, она могла быть убита во сне.

21 ноября адвокат обвиняемого Александр Почуев направил ходатайство на имя председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина в связи с попаданием в СМИ видео с попыткой суицида Соколова, пишет сайт kp.ru.

В настоящее время Соколов находится под арестом, он пробудет под стражей до 8 января.

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