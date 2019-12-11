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Защита Соколова заявила об отказе семьи убитой от материальной помощи

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, предлагал семье погибшей девушки материальную помощь. Представителям защиты удалось связаться с братом погибшей, рассказал в среду, 11 декабря, адвокат Соколова Александр Почуев.

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«Связывались с братом [Анастасии Ещенко]. Пока — отказ», — сказал он.

Ранее адвокат Александра Бакшеева, которая представляет семью убитой девушки, рассказала журналистам, что Соколов не выходил на связь с родственниками Ещенко.

«Я понимаю, что в состоянии глубокого горя человек [брат Анастасии] мог просто забыть про меня и звонок. Но и это не принципиально. Главное готовность сторон конструктивно разрешать последствия этой трагедии», — приводит его слова ТАСС.

Почуев отметил, что Соколов намерен направить семье погибшей деньги, вырученные с продажи своих книг.

63-летний историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов был задержан 9 ноября, после того как упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет.

Позже во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

Суд арестовал Соколова до 8 января. 19 ноября стало известно о попытке доцента покончить с собой в перерыве между следственными действиями. Кроме того, СМИ рассказали о еще одной судимости историка.

5 декабря сообщалось, что Олег Соколов направлен в центр им. В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

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