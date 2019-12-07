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Защита Соколова не нашла нарушений условий содержания в центре Сербского

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Защита обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) историка Олега Соколова не нашла нарушений условий его содержания в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. Об этом 7 декабря заявил адвокат Соколова Алекснадр Поучев.

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Как передает ТАСС, у защиты не возникло сложностей с доступом к Соколову. При этом, по словам Поучева, свидания с историком проходят раз в неделю в условиях, которые не позволяют осуществлять защиту в полном объеме.

О том, что Олег Соколов направлен в центр им. В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы, стало известно 5 декабря. Ранее 1 декабря сообщалось, что Соколов был переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка». В конце ноября историка доставили из петербургского изолятора «Кресты» в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

63-летний историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов был задержан 9 ноября после того, как упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет.

Позже во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

Суд арестовал Соколова до 8 января. 19 ноября стало известно о попытке доцента покончить с собой в перерыве между следственными действиями. Кроме того, СМИ рассказали о еще одной судимости историка.

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