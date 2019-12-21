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«Нафтогаз» заявил о скором подписании техсоглашения по транзиту газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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«Оператор ГТС Украины» и «Газпром» уже сегодня могут согласовать межоператорское соглашение по транзиту газа. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в субботу, 21 декабря.

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«Мы надеемся, возможно даже сегодня, окончательно согласовать это соглашение, поскольку это соглашение является необходимым для того, чтобы технически был транзит с 1 января», — приводит ТАСС слова Витренко.

Работа по подготовке этого документа проходит в Вене. Протокол договора о транзите и урегулировании взаимных требований уже действует. Этот документ Россия и Украина подписали накануне, 20 декабря.

Ранее в тот же день вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что подписание пятилетнего контракта на транзит газа в Европу через Украину состоится до конца этого года. При этом он не уточнил предполагаемые объемы транзита.

19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что стороны достигли принципиального соглашения по условиям транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Москва настаивала на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, стороны близки к выполнению этих условий.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов. В 2017 году суд обязал Киев выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании.

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