Козак назвал срок нового газового контракта с Украиной

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил в пятницу, 20 декабря, что до Нового года ожидается подписание пятилетнего контракта на транзит газа из России в Европу через Украину.

«Это будет новый контракт, его ключевые существенные условия на ближайшие пять лет согласованы. До Нового года мы подпишем этот контракт», — цитирует Козака «РИА Новости».

При этом он не уточнил предполагаемые объемы транзита. «Объемы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — указал Козак.

Вице-премьер добавил, что переговоры завершились «вполне успешно» и стороны нашли взаимовыгодные решения для России, Украины и европейских потребителей.

«Мы урегулировали все взаимные претензии, которые были между "Газпромом" и "Нафтогазом", и между правительством Украины и российским "Газпромом"», — резюмировал Козак.

19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефрович заявил, что стороны достигли принципиального соглашения по условиям транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Президент России Владимир Путин 20 декабря заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по газу с Киевом. Глава государства отметил, что условия документа должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивала на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов.

В 2017 году суд обязал Киев выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании.