Прямой эфир
Сюжет:

Козак назвал срок нового газового контракта с Украиной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил в пятницу, 20 декабря, что до Нового года ожидается подписание пятилетнего контракта на транзит газа из России в Европу через Украину.

Киевский торг: РФ и Украина предварительно договорились о транзите газа
За 12 дней до истечения контракта обозначены принципиальные параметры грядущей сделки

«Это будет новый контракт, его ключевые существенные условия на ближайшие пять лет согласованы. До Нового года мы подпишем этот контракт», — цитирует Козака «РИА Новости».

При этом он не уточнил предполагаемые объемы транзита. «Объемы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — указал Козак.

Вице-премьер добавил, что переговоры завершились «вполне успешно» и стороны нашли взаимовыгодные решения для России, Украины и европейских потребителей.

«Мы урегулировали все взаимные претензии, которые были между "Газпромом" и "Нафтогазом", и между правительством Украины и российским "Газпромом"», — резюмировал Козак.

19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефрович заявил, что стороны достигли принципиального соглашения по условиям транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Президент России Владимир Путин 20 декабря заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по газу с Киевом. Глава государства отметил, что условия документа должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивала на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов.

В 2017 году суд обязал Киев выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белоруссия и РФ концептуально договорились о поставках нефти и газа
В раде оценили потери ВВП Украины при прекращении транзита газа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019