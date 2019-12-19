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РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

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Фото: РИА Новости
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Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального соглашения по транзиту российского газа через украинскую территорию. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефрович.

После трехсторонних переговоров РФ-ЕС-Украина по транзиту газа в Берлине Шефрович выразил благодарность министру экономики и энергетики Германии за его помощь в выработке соглашения. Вице-президент отметил, что соглашение было достигнуто по всем элементам и назвал это «хорошей новостью».

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В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что переговоры по газовому контракту в Берлине приблизили Россию и Украину к финальному решению, сообщает ТАСС.

Ранее 19 декабря сообщалось, что делегация «Газпрома» начала в Берлине консультации по транзиту газа с представителями Германии. В ней с немецкой стороны приняли участие министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и уполномоченный федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее.

Накануне отмечалось, что участники встречи планируют сосредоточиться на вопросах длительности контракта, объемах поставок, тарифах, а также на разрешении арбитражных споров.

Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась 28 октября и продлилась 80 минут. Еврокомиссия выразила разочарование итогами консультаций по газу в формате ЕС–Украина–Россия в Брюсселе и заявила о нужде в скорейшей организации новых переговоров между сторонами.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

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