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Источники сообщили о шестичасовых переговорах РФ и Украины по газу

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Фото: РИА Новости
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Переговоры представителей России и Украины в Берлине продолжаются уже шесть часов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в делегации российской стороны в четверг, 19 декабря.

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Переговоры проводятся в здании федерального министерства экономики и энергетики Германии с перерывами на консультации с юристами. Среди участников встречи с российской стороны — председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава Министерства энергетики России Александр Новак.

В составе украинской делегации в переговорах принимают участие министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, а также глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Накануне, 18 декабря, сообщалось, что участники встречи планируют сосредоточиться на вопросах длительности контракта, объемах поставок, тарифах, а также на разрешении арбитражных споров.

Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась 28 октября и продлилась 80 минут. Еврокомиссия выразила разочарование итогами консультаций по газу в формате ЕС–Украина–Россия в Брюсселе и заявила о необходимости скорейшей организации новых переговоров между сторонами.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение.

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