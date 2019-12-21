СМИ назвали объемы транзита газа на Украину по возможному контракту

Пятилетний газовый контракт с Россией предусматривает транзит газа в размере 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие. Об этом сообщает в субботу, 21 декабря, агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник, знакомый с результатами двусторонних переговоров, которые прошли в Минске 20 декабря.

«Договорились о возможности подписания контракта на пять лет, который может быть затем продлен», — сказал собеседник агентства. По его словам, тариф для транзита рассчитают по европейской методологии.

Источник в«Газпроме» подтвердил агентству ТАСС, что российская сторона и «Нафтогаз Украины» подпишут транзитный договор на пять лет, согласно которому в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021–2024 годах — по 40 млрд кубометров.

Источник «Украинских новостей» добавил, что, согласно договоренности сторон, Россия до конца этого года выплатит Украине около $3 млрд долга по решению арбитража Стокгольма по транзитному контракту 2009 года.

После выплаты «Газпромом» указанной суммы Украина откажется от других претензий к российскому газовому холдингу по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту, уточнил собеседник.

20 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак уже заявлял, что в Минске на переговорах о транзите газа решили, что российская сторона выплатит «Нафтогазу Украины» $3 млрд, однако не называл конкретные сроки выплаты.

Об ожидании подписания до нового года нового контракта на транзит газа из России в Европу через Украину сроком на пять лет сообщил 20 декабря вице-премьер России Дмитрий Козак. Однако он не назвал предполагаемые объемы транзита, но отметил, что переговоры завершились «вполне успешно» и стороны нашли взаимовыгодные решения.

О том, что стороны достигли принципиального соглашения по условиям транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года, также заявлял вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.