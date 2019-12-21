Прямой эфир
Сюжет:

СМИ назвали объемы транзита газа на Украину по возможному контракту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пятилетний газовый контракт с Россией предусматривает транзит газа в размере 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие. Об этом сообщает в субботу, 21 декабря, агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник, знакомый с результатами двусторонних переговоров, которые прошли в Минске 20 декабря.

Запахло газом: РФ и Украина договорились о транзите голубого топлива
Новый пятилетний контракт должен быть заключен до конца года

«Договорились о возможности подписания контракта на пять лет, который может быть затем продлен», — сказал собеседник агентства. По его словам, тариф для транзита рассчитают по европейской методологии.

Источник в«Газпроме» подтвердил агентству ТАСС, что российская сторона и «Нафтогаз Украины» подпишут транзитный договор на пять лет, согласно которому в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021–2024 годах — по 40 млрд кубометров.

Источник «Украинских новостей» добавил, что, согласно договоренности сторон, Россия до конца этого года выплатит Украине около $3 млрд долга по решению арбитража Стокгольма по транзитному контракту 2009 года.

После выплаты «Газпромом» указанной суммы Украина откажется от других претензий к российскому газовому холдингу по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту, уточнил собеседник.

20 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак уже заявлял, что в Минске на переговорах о транзите газа решили, что российская сторона выплатит «Нафтогазу Украины» $3 млрд, однако не называл конкретные сроки выплаты.

Об ожидании подписания до нового года нового контракта на транзит газа из России в Европу через Украину сроком на пять лет сообщил 20 декабря вице-премьер России Дмитрий Козак. Однако он не назвал предполагаемые объемы транзита, но отметил, что переговоры завершились «вполне успешно» и стороны нашли взаимовыгодные решения.

О том, что стороны достигли принципиального соглашения по условиям транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года, также заявлял вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Козак назвал срок нового газового контракта с Украиной
На Украине назвали сумму выплаты России «Нафтогазу» по газовому спору

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019