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На Украине назвали сумму выплаты России «Нафтогазу» по газовому спору

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Россия выплатит «Нафтогазу Украины» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража.

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Такое решение было принято в Минске на переговорах о транзите газа, утверждает в пятницу, 20 декабря, помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях», — заявил он изданию «Громадское».

Ермак также сообщил, что выплата долга «Газпрома» будет осуществляться деньгами.

Вице-премьер России Дмитрий Козак ранее пятницу отметил, что до нового года ожидается подписание пятилетнего контракта на транзит газа из России в Европу через Украину.

Вице-премьер добавил, что переговоры завершились «вполне успешно» и стороны нашли взаимовыгодные решения для России, Украины и европейских потребителей.

19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что стороны достигли принципиального соглашения по условиям транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов.

В 2017 году суд обязал Киев выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании.

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