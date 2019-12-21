Запахло газом: РФ и Украина договорились о транзите голубого топлива

Транзит газа через территорию Украины будет продолжен. Соответствующий протокол российская и украинская стороны подписали в Минске по итогам многочасовых переговоров. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, новый контракт будет пятилетним –– предыдущий заключался на 10 лет, его срок заканчивается 31 декабря. Стороны зафиксировали договоренности по ключевым вопросам — урегулировали ситуацию с долгом «Газпрома», а также определили сроки и объемы транзита. Принципиального соглашения удалось достичь еще 19 декабря на переговорах в Берлине, но документально оно оформлено не было.

Транзит надежды

Москва и Киев подписали протокол, определяющий договоренности по долгосрочному транзиту российского газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщили представители «Газпрома» и Еврокомиссия, которая также участвовала в подписании документа. Сам контракт должен быть заключен до нового года, добавил Дмитрий Козак.

–– Объемы –– необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей, –– отметил вице-премьер. –– Больше судебных исков, взаимных претензий не будет.

Офис президента Украины подтвердил достижение договоренности по принципиальным позициям, связанным с транзитом российского газа. Там пообещали, что подробности соглашения сообщат 21 декабря на брифинге министра энергетики Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

НАФТОГАЗ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

— Возможно, стороны разменяли остальные претензии Украины на долг «Газпрома» по решению суда. Полагаю, что российской компании придется его заплатить. О сроках транзита, скорее всего, договаривались вкупе с объемами, потому что одно зависит от другого, –– отметил в разговоре с «Известиями» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Принципиальное соглашение было достигнуто по итогам трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии в Берлине 19 декабря, но основные параметры будущей сделки объявлены не были.

20 декабря переговоры продолжились в Минске. От России в них приняли участие Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Параллельно ситуация обсуждалась в Санкт-Петербурге во время встречи президента Владимира Путина с первым вице-премьером Антоном Силуановым и главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

путин силуанов Президент РФ Владимир Путин и министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— Думаю, что в этом (транзитном контракте. — «Известия») все заинтересованы: и Россия, и Украина, и наши потребители в Европе, — отметил Владимир Путин. — Мы будем стремиться к договоренностям, но они должны быть только взаимоприемлемыми.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что пятилетний контракт был наиболее вероятным исходом переговоров, поскольку это компромисс между краткосрочным договором на 1–2 года, на чем ранее настаивал «Газпром», и 10-летним соглашением, в котором нуждалась Украина.

Эксперт связывает успех переговоров в том числе с доминирующей позицией Германии в вопросах энергообеспечения Евросоюза.

–– Европе необходимо сохранение украинского транзита, так как это обеспечивает устойчивость энергосистемы ЕС , –– пояснил эксперт.

Компромиссный вариант

До совещания в Берлине позиции Москвы и Киева заметно различались. Украина поддерживала предложение Еврокомиссии заключить транзитный договор на 10 лет при ежегодном объеме прокачки не менее 60 млрд кубометров газа в год. «Газпром», в свою очередь, предлагал украинским партнерам продлить на год действующий контракт либо заключить новый, но тоже на 12 месяцев.

— Наверняка в условиях договора будет предусмотрено, что по мере сдачи в эксплуатацию и выхода на проектные мощности новых маршрутов доля украинского транзита сократится, — считает Артем Деев.

газ3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Александр Фролов предполагает, что в следующем году «Газпром» сможет поставить по «Турецкому потоку» и «Северному потоку – 2» порядка 15 млрд кубометров газа. В результате через Украину нужно будет прокачать 70 млрд кубов.

— При этом гарантировать Украине объемы прокачки, которые они хотят, на протяжении 2–3 лет мы не можем, потому что появляются обходные маршруты, — отметил эксперт.

Спор на $3 млрд

Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие в переговорах. Он добавил, что выплата долга «Газпрома» будет осуществляться деньгами. Ранее об этом же говорил и источник в российской делегации.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, напротив, заявлял, что Киев готов подписать новый контракт на транзит российского газа без предварительного урегулирования вопроса компенсации в $3 млрд.

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал вердикт Стокгольмского суда политическим, а не правовым, но при этом отметил, что Россия будет исходить из имеющегося судебного решения .

Ранее РФ в ходе переговоров настаивала на пакетном соглашении по транзиту газа, предлагая включить к него урегулирование взаимных финансовых претензий. При этом Москва предлагала полностью отказаться от судебных разбирательств и обнулить все требования с обеих сторон.