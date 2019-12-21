Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Компании «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий и отзыве исков по действующим контрактам для восстановления баланса сторон по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в субботу, 21 декабря.

Глава российской компании отметил, что «Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд. по решению арбитража, а украинская сторона в свою очередь отзовет какие-либо претензии, по которым нет решения.

Помимо этого, стало известно, что «Нафтогаз» забронирует для своего российского партнера транспортные мощности на 5 лет. Их объем составил 225 млрд. куб. метров при условии конкурентного тарифа на топливо.

«Нафтогаз» в свою очередь, также выступит как агент «Газпрома» при транзите газа, таким образом принимая на себя риски переходного периода.

Миллер подчеркнул, что компании все еще могут рассмотреть возможность поставок газа на территорию Украины.

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