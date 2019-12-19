В Госдуме предложили разработать программу развития пассажирской авиации

Депутаты Госдумы обратились к главе Минтранса РФ Евгению Дитриху с просьбой разработать федеральную программу «Авиация малых городов». Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» 19 декабря.

В обращении к министру транспорта говорится, что, несмотря на масштабную трансформацию авиаотрасли, мобильность россиян сегодня крайне низкая. Например, на одного жителя США приходилось в прошлом году 2,72 полета, Канады — 2,41, Германии — 1,32, а России — 0,79. По данным Росавиации, в октябре этого года общий пассажиропоток составил 18,9 млн человек. Из них международные маршруты выбирали 6,8 млн, а внутренние почти двукратно больше — 12,09 млн, что обусловлено большими расстояниями между городами.

Однако на сегодняшний день 10 субъектов РФ — Владимирская, Рязанская, Еврейская, Новгородская, Орловская, Смоленская, Тверская, Тульская области, республики Адыгея и Карачаево-Черкесия — не включены в национальную стратегию авиалогистики и не имеют собственных аэропортов. Особенно тяжелая ситуация складывается в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям — там льготными перелетами могут воспользоваться лишь 10% жителей. Решением проблемы, по мнению члена комитета Госдумы по бюджету Виктора Зубарева, могут стать разработка федеральной программы «Авиация малых городов», а также закрепление в законодательстве понятия «воздушные региональные авиалинии»

«Ограничения авиасообщения внутри крупных регионов напрямую сказываются на качестве жизни людей, развитии труднодоступных населенных пунктов, жители которых, по сути, оказываются отрезанными от большой земли», — рассказал он.

В Минтрансе «Известиям» заявили, что обращение на имя министра поступило и будет рассмотрено, воздержавшись от более подробных комментариев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 20 декабря.