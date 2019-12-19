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Путин заверил в неизменности плоских тарифов на полеты на Дальний Восток

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Плоские тарифы на полеты на Дальний Восток отменяться не будут. Об этом в четверг, 19 декабря, в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, практику расширят на другие регионы страны.

«Аэрофлот», сетуя на плоские тарифы, — нагнетает. У самого авиаперевозчика есть резервы для субсидирования», — объяснил глава государства, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее президент пошутил, что подпадает в льготную категорию при покупке авиабилетов на Камчатку. Таким образом российский лидер ответил на вопрос, связано ли то, что он давно не посещал регион, с недоступностью авиабилетов.

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