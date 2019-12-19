Путин счел необходимым работу в рамках Парижского соглашения по климату

Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату в этом году. Документом предусмотрено принять меры, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на 2 градуса Цельсия к 2100 году, напомнил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

По словам главы государства, РФ не относится к числу крупнейших стран – лидеров по выбросу вредных газов в атмосферу.

«По данным ООН первые места делят США и КНР — по 16%, за ними идет Евросоюз — 11%, потом следует Россия с 6% и Индия с 5%», — сказал лидер.

Как отметил Путин, никто не знает причины, по которым на самом деле происходят климатические изменения. Были разные периоды в истории планеты, приводившие к потеплениям и похолоданиям, вызывавшим драматические последствия.

«Процесс потепления для РФ серьезный, темпы роста температур в России выше в среднем на планете в 2,5 раза. Страна северная, 70% находится на северных широтах, в этих регионах построены города. Если мерзлота начнет таять, то последствия будут очень серьезными», — отметил президент.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года. К нему присоединились 195 стран, в том числе и Россия. Государства обязуются принять меры, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на 2 градуса Цельсия к 2100 году.