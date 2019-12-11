Генсек ООН призвал бизнес помочь в борьбе с климатическими изменениями

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал предпринимателей активно включаться в борьбу с климатическими изменениями. Об этом он заявил, выступая на Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климата в Мадриде, в среду, 11 декабря.

Гутерреш отметил, что еще 177 компаний обязались содействовать недопущению повышения температуры более чем на 1,5 градуса до конца века по сравнению с доиндустриальной эпохой. Цель на 2050 год — достичь нулевого выброса углекислого газа.

«Больше, чем когда-либо, нам нужно, чтобы правительства, регионы, города, бизнес и гражданское общество работали вместе для достижения общей цели более справедливого, устойчивого и процветающего мира», — приводит «РИА Новости» слова Гутерреша.

Он добавил, что инвесторы, управляющие активами на сумму около $4 трлн, обязались преобразовать свои инвестиции в компании с нулевыми выбросами к 2050 году. Кроме того, Гутерреш призвал тех предпринимателей, которые не заинтересованы в снижении выбросов, не лоббировать медленный переход на «зеленые технологии».

Ранее в этот же день, шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров на конференции в Мадриде. По ее словам, они проводят переговоры, которые не ведут к реальным действиям.

9 декабря появилась информация о том, что изменения климата может снизить капитализацию компаний на сумму $1,6 трлн до $2,3 трлн. Отмечается, что самые высокие потери понесут угольные и нефтегазовые компании.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тыс. человек. Среди участников встречи — главы государств и правительств, министры, бизнесмены, эксперты, представители общественных организаций, экоактивисты.