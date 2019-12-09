Изменения климата снизят капитализацию компаний на $2,3 трлн

Капитализация компаний в самых различных сферах экономики может снизиться на сумму от $1,6 трлн до $2,3 трлн из-за ужесточения нормативных требований в связи с изменением климата. Об этом говорится в отчете организации финансовой инициативы ООН Principles for Responsible Investment, опубликованном в понедельник, 9 декабря на ее сайте.

Специалисты в прогнозе, сделанном до 2050 года, исходят из резких ограничений, которые введут власти стран в ответ на изменения климата. Как уточняется, у компаний, занимающихся возобновляемой энергетикой, есть возможность воспользоваться данными изменениями.

Отмечается, что самые высокие потери понесут угольные компании (44%) и нефтегазовые (31%). Одновременно капитализация компаний, вложивших значительные средства в электромобили, может возрасти вдвое.

По мнению аналитиков, финансовые последствия могут быть еще более значительными.

Повышение нормативов, направленных на снижение выбросов парниковых газов в атмосферу, будет, как ожидается, ускоряться в связи с необходимостью выполнения требований Парижского соглашения по климату, предусматривающего удержание потепления на отметке в 1,5 или 2 градуса Цельсия, полагают авторы отчета.

В сентябре на прошедшем саммите ООН по климату 77 стран обязались к 2050 году полностью остановить выбросы парниковых газов в атмосферу. Ряд государств расширил свои национальные планы в вопросе экологии. Так, ФРГ будут добиваться «углеродного нейтралитета» к 2050 году.

В августе генсек ООН Антониу Гутерриш объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.